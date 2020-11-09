Петербургские школьники могут перейти на смешанную форму обучения

Санкт-Петербург, 9 ноября. Директор одной из петербургских школ рассказал, как родителям перевести детей на смешанную форму обучения.

Директор петербургской гимназии №85 Николай Смирнов рассказал, что заявление на смешанную форму обучения можно подать не выходя из дома. В связи с резким ростом заболевших COVID-19 школы Санкт-Петербурга вводят смешанную форму обучения.

В новое расписание для 5-11 классов вошли все базовые предметы, а малыши на дистанционном обучении могут продолжать лишь развивающие занятия. Дистанционными уроками будут заниматься другие педагоги, чтобы школьным учителям не приходилось работать в две смены.

Николай Смирнов рассказал, что форма заявления для родителей на перевод уже разослана в электронном виде, но его можно написать и в свободной форме. Он отметил, что эта система образования не имеет ничего общего с весенним дистанционным обучением помимо того, что дети сидят дома.