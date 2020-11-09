Фудкорты и фудплейсы в Петербурге закрываются с 9 ноября

Санкт-Петербург, 9 ноября. Для борьбы с распространением коронавирусной инфекции в Петербурге с понедельника, 9 ноября, приостанавливается работа крупных фудкортов и фудплейсов.

Соответствующие изменения в постановление городского правительства о борьбе с коронавирусной инфекцией были внесены ранее. В документе уточняется, что деятельность ресторанных комплексов с общими посадочными местами предполагается приостановить до 29 ноября. Исключение составят фудкорты, которые находятся на вокзалах, в аэропортах и на АЗС.

В документе также указывается, что с 9 ноября будет приостановлена работа детских игровых комнат в торговых центрах. Открытыми пока останутся лишь учреждения площадью не более 50 кв. м, расположенные на территории предприятий общественного питания.

На территории Санкт-Петербурга также сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий с численностью гостей свыше 70 человек, которые организуются в помещениях. Также ограничено время работы ресторанов, баров и кафе.

Ранее стало известно, что две больницы Петербурга в ближайшие дни создадут 1,2 тыс. мест для пациентов с COVID-19. Таким образом, в городе будет насчитываться почти 10 тыс. коек для лечения больных с коронавирусом.