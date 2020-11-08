На Приморском шоссе под Петербургом иномарка сбила лося

Санкт-Петербург, 8 ноября. Автомобилисты сообщили в социальных сетях об аварии на Приморском шоссе под Петербургом. Там водитель иномарки Volkswagen Polo сбил лося.

Авария произошла между поселками Лисий Нос и Ольгино. Очевидцы отмечают, что дикое животное погибло не сразу. Никто из людей в ДТП не пострадал, однако иномарка получила существенные повреждения, а в районе аварии в обе стороны образовалась пробка, растянувшаяся на четыре километра.

В социальных сетях свидетели ДТП также отметили, что после столкновения с автомобилем дикий лось какое-то время еще пребывал в сознании. Очевидцы попытались вызвать на место аварии ветеринаров, однако животное спасти не удалось.