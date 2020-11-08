Труп туриста с пробитой головой нашли в палатке в лесу под Петербургом

Санкт-Петербург, 8 ноября. Обстоятельства гибели петербуржца в лесу в Ленобласти выясняют сотрудники полиции. Тело мужчины обнаружили в палатке недалеко от поселка Ягодное.

По данным источника ФАН в правоохранительных органах, об исчезновении своего мужа в полицию 7 ноября сообщила его супруга. Женщина рассказала, что 5 ноября он уехал отдыхать в лес в поселок Ягодное, но перестал выходить на связь.

«На место возможного нахождения мужчины были направлены поисковые отряды МЧС и сотрудники полиции. Вскоре тело петербуржца было найдено в палатке», — добавил собеседник агентства.

При осмотре трупа на его голове обнаружили черепно-мозговую травму. Автомобиль, на котором по словам жены, он поехал в Ленобласть, отсутствовал.

Тело направлено на экспертизу. По данному факту возбудили уголовное дело об убийстве.