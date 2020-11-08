Бабушка из Петербурга перевела телефонным мошенникам более 1 млн рублей

Санкт-Петербург, 8 ноября. Пожилая женщина отправила мошенникам более 1 млн рублей в Петербурге, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Неизвестный позвонил пенсионерке днем 6 ноября. Мужчина представился сотрудником «Сбербанка». Он напугал женщину информацией о мошенниках, которые якобы пытаются похитить с ее счета все средства. Испуганная 76-летняя бабушка отправилась в банкомат. Она перевела на указанный звонившим счет 1 004 500 рублей.

Пенсионерка в этот же день поняла, что ее обманули аферисты. Она подала заявление в полицию. Правоохранители возбудили дело о мошенничестве. Назначена проверка.