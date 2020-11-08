Мошенники похитили у петербуржца 35 тыс. рублей через интернет

Санкт-Петербург, 8 ноября. Мошенники похитили 35 тысяч рублей у мужчины, пытавшегося продать в интернете газовую плиту.

Вечером 7 ноября в полицию обратился 61-летний мужчина, который рассказал, что стал жертвой аферистов. На одном из популярных интернет-сервисов он разместил объявление о продаже газовой плиты. Спустя некоторое время ему позвонили якобы покупатели, которые предложили перевести деньги ему на карту.

Для осуществления перевода они попросили мужчину сообщить данные своей карты и пин-код из смс. После этого с его счета списалось 35 тысяч рублей. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.