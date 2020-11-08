Петербургский пенсионер перевел мошенникам более 800 тыс. рублей

Санкт-Петербург, 8 ноября. Пенсионер из Петербурга отдал телефонным мошенникам более 800 тыс. рублей, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Пожилому мужчине 6 ноября позвонила женщина и представилась сотрудницей «Сбербанка». Она сообщила 70-летнему пенсионеру, что аферисты пытаются похитить с его счета все деньги. Петербуржец поверил мошеннице и отправился в ближайший банкомат. Он перевел на счет неизвестной 802 тысячи рублей

Пенсионер на следующий день понял, что стал жертвой обмана. Мужчина обратился в правоохранительные органы. Следователи возбудили уголовное дело по факту мошенничества.