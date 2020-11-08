Злоумышленник похитил ноутбук у матери петербургского профессора

Санкт-Петербург, 8 ноября. Директор туристической базы СПб ПУ обратился в полицию с заявлением о похищении у его матери компьютера, принадлежащего институту.

Сотрудники правоохранительных органов получили сообщение от жителя Северной столицы 7 октября. По словам мужчины, в период с 3 по 7 ноября из квартиры его матери на Политехнической улице был похищен ноутбук, принадлежащий университету, где он работает.

Предполагается, что злоумышленник проник в жилье путем отжатия деревянной двери, а после — похитил компьютер, который пенсионерка оставила на столе в одной из комнат. О взломе также свидетельствуют следы, зафиксированные на входе в квартиру. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.