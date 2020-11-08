Мать подозреваемого в нападении на родителей школьника била его зарядкой

Санкт-Петербург, 8 ноября. Школьник, подозреваемый в покушении на убийство родителей, рассказал о том, как мать поднимала на него руку.

Задержанный сотрудниками правоохранительных органов 15-летний подросток заявил, что в конце октября у него произошел серьезный конфликт с матерью. По словам школьника, 20 октября он попросил у мамы разрешения выйти на улицу и встретить с концерта рэпера Бульвара Депо свою приятельницу. Женщина запретила сыну выходить из дома, но тот ослушался и покинул квартиру.

Вернувшись домой около 23:15, школьник вступил в перепалку с матерью, которая узнала о его вылазке. В ходе конфликта женщина выхватила провод от зарядки смартфона и три раза ударила им мальчика.

Сегодня, 8 ноября, по данным правоохранителей, подросток напал на своих родственников в доме на Лужской. В результате инцидента ранения получила племянница мальчика, его мама и отец. Девочка находится в тяжелом состоянии.