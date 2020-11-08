В Петербурге распустились цветы в ноябре из-за аномального тепла

Санкт-Петербург, 8 ноября. Одуванчики можно увидеть в Санкт-Петербурге, несмотря на то, что на календаре уже ноябрь. Весенние цветы распустились в разных районах города.

Причиной появления цветов в ноябре, которые характерны для весеннего времени, стала аномально теплая погода этой осенью. Кроме того, на некоторых деревьях появились почки. Петербуржцы поделились фотографиями с распустившимися одуванчиками в социальных сетях.

Пользователи написали комментарии под постами. Люди удивляются, что на календаре 8 ноября, а на улице одуванчики и почки. Один из жителей отметил, что это превратности погоды в Санкт-Петербурге.