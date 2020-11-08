Подросток перерезал горло шестилетней сестре и выстрелил в бабушку

Санкт-Петербург, 8 ноября. Обстоятельства попытки массового убийства школьником своих родных в Петербурге выясняют сотрудники полиции. В настоящее время 15-летний юноша задержан.

По данным источника ФАН в правоохранительных органах, инцидент произошел на Лужской улице.

«Молодого человека зовут Серафим. Сегодня он проснулся посреди ночи, порезал горло своей шестилетней сестре. Прошел в комнату, выстрелил в висок бабушке из травматического пистолета и ранил в руку деда», — уточнил собеседник агентства.

Все трое были госпитализированы в реанимацию одной из больниц города. Девочка находится в тяжелом состоянии. По предварительным данным, он планировал убить родственников давно, хотя семья была благополучной.