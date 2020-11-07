Здания Петербурга могут перестать подсвечивать ночью

Санкт-Петербург, 7 ноября. Ночную подсветку зданий в центре Петербурга в ночные часы могут отключить из-за осенней волны коронавируса.

Данный вопрос пока находится на стадии обсуждения, сообщила пресс-секретарь ГУП «Ленсвет» Юлия Погодина. По ее словам, точное решение об отключении подсветки пока не принято, передает «Петербургский дневник».

К подобным мерам уже прибегали весной. Из-за введенного на фоне пандемии коронавируса карантина, время работы осветительных установок в Северной столице сократили.

Ранее губернатор Александр Беглов поручил «Ленсвету» оформить подсветкой памятники и скульптуры города. На данный момент это было сделано пока только для 74 объектов. Планируется, что за два года в Петербурге получат новую подсветку около 180 памятников.