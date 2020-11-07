Водитель каршеринга попал в больницу после ДТП в Петербурге

Санкт-Петербург, 7 ноября. Три человека пострадали в результате ДТП с участием каршеринга в Санкт-Петербурге, передает телеканал "78" со ссылкой на источник.

Автомобиль каршеринга попал в аварию ночью в Приморском районе Северной столицы. По данным источника в экстренных службах, арендованная машина под управлением мужчины врезалась в иномарку KIA на проспекте Сизова. В результате столкновения каршеринговый автомобиль отбросило в рекламный столб.

Через некоторое время на место инцидента прибыли медики. После осмотра пострадавших они приняли решение госпитализировать водителя арендованного автомобиля, пешехода и владельца другой иномарки. По факту случившегося организована доследственная проверка.