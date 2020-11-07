Многодетная блогер из Петербурга показала видео, как няня избивает ее дочь

Санкт-Петербург, 7 ноября. Блогер и мать пятерых детей Анна Анарова опубликовала видео избиения няней своей маленькой дочери. Женщина был а

По словам Анны, помощницу она решила нанять в сентябре после возвращения из отпуска.

«Няней для Арины, и для меня помощницей (генеральная уборка и мелкие поручения в дни ее нахождения у нас) стала Анжелика. Фото ее паспорта в карусели. На видео все предельно четко видно и слышно», — добавила расстроенная мать.

Она добавила, что о случившемся сначала узнала от старшей дочери Алены.

«Няня конечно сказала мужу, что никого не била, и Алена врет, но видео говорит об обратном», — подчеркнула она.

Затем блогер обратилась с вопросом к своим подписчикам, как бы они поступили на ее месте. Пользователи выразили ей сочувствие и посоветовали обязательно обратиться в полицию, а в будущем «не совмещать няню и уборщицу» и для работы с детьми нанимать только проверенного человека и лучше по рекомендациям близких друзей.

Напомним, в 2016 году общественность потрясло зверское убийство маленькой девочки в Москве. Ее няня, гражданка одного из государств Средней Азии, дождавшись пока родители со старшим ребенком уйдут из квартиры, совершила убийство малышки, подожгла жилище, а сама с отрезанной головой ребенка отправилась к станции метро «Октябрьское поле», пишет РИАМО.