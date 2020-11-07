Казаки заступились за ветерана, у которого пропали ордена

Санкт-Петербург, 7 ноября. Казачье отделение Лиговка-Ямская Санкт-Петербурга, Станичного казачьего общества «Станица Ладожская» выразило осуждение кражи боевых наград ветерана Великой Отечественной войны Аркадия Широкова.

Ранее ветеран сообщил, что ордена под предлогом фотографирования забрала депутат МО Лиговка-Ямская Ольга Гнатюк.

«Подробные действия ставят депутата Гнатюк с мошенниками, которые ищут себе легкой добычи у самой незащищенной категории наших сограждан, людей глубоко пожилого возраста. Мы выражаем недоумение, по какой причине, несмотря на преступное злодеяние против ветерана ВОВ, Гнатюк О. Б. является председателем местного отделения политической партии «Единая Россия в МО Лиговка-Ямская. Почему правящая партия не принимает меры для очищения своих рядов от воров и мошенников?» — прокомментировали в казачестве.

Напомним, что Аркадий Широков уже подал заявление в полицию.

Вчера ФАН получил информацию о поступившем в муниципальный совет обращении ветерана Аркадия Васильевича. Как рассказал глава МО «Лиговка-Ямская» Вадим Войтановский, «сейчас на Аркадия Васильевича оказывается давление со стороны членов партии «Единая Россия», которые утверждают, что ветеран сам потерял награды.