Избившая младенца до смерти мать задержана в Петербурге

Санкт-Петербург, 7 ноября. Сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали 25-летнюю Юлию А., которая в марте этого года серьезно избила свою новорожденную дочку Ксению. На момент страшного инцидента малышке был всего один месяц.

По информации источника ФАН в правоохранительных органах, погибшая девочка в день трагедии плакала из-за болей в животике, мать раздражало это неспокойное поведение, и она пустила в ход кулаки. В результате пострадавшая девочка получила серию ударов в затылок, лоб и височную область головы. Они оказались смертельными.

Правоохранители в ходе проверочных мероприятий уже установили, что смертельное избиение младенца произошло в квартире на Загребском бульваре во Фрунзенском районе Петербурга. В настоящее время мать погибшей девочки задержана, ей вменяют статью УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ей может грозить наказание сроком до 15 лет лишения свободы.

По информации ФАН, в ближайшее время состоится заседание суда об избрании меры пресечения подозреваемой женщине. Следователи намерены попросить суд об аресте матери. Велика вероятность, что в силу тяжести вменяемого Юлии преступления время расследования уголовного дела она проведет в СИЗО.