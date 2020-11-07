Каршеринговые авто на водородном топливе могут появиться в Петербурге

Санкт-Петербург, 7 ноября. Власти Петербурга обсудят возможность использования в городе каршеринговых автомобилей на водородном топливе.

Как сообщает ТАСС, вице-губернатор Петербурга Евгений Елин уточнил, что вопрос будет решаться совместно с Минпромторгом РФ и компанией Hyundai. Совещание состоится в понедельник, 9 ноября.

«Мы чуть-чуть вперед собираемся забежать и посмотреть, как это будет на водороде работать. Hyundai — известно, что он является лидером, он готов предоставить определенные автомобили, попробуем организовать их эксплуатацию», — заявил Елин.

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы РФ готовят нормы по регулированию краткосрочной аренды автомобилей. В частности, парламентарии хотят решить главную проблему каршеринга — использование чужих аккаунтов. Для этого, в частности, предлагается организовать регистрацию на сервисах и приложениях каршеринга через портал «Госуслуги».