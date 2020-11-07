Названы болезни, с которыми петербуржцы должны перейти на удаленку

Санкт-Петербург, 7 ноября. Комздрав Петербурга опубликовал список хронических заболеваний, при которых работодатели должны перевести сотрудников на удаленку.

Согласно документу, опубликованному на официальном сайте правовой информации, в перечень входят девять групп. В частности, на удаленную работу работодателям следует перевести беременных и недавно родивших женщин, а также петербуржцев, прошедших трансплантацию органов и тканей.

Также на удаленку должны перейти сотрудники, у которых есть злокачественные новообразования и острые лейкозы. В перечень также вошли заболевания, связанные с иммунной и эндокринной системами (сахарный диабет и ожирение), болезни органов дыхания (астма), болезни мочеполовой и костно-мышечной систем.

В четверг, 5 ноября, губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о введении в Северной столице новых ограничительных мер из-за роста заболевших COVID-19. Документ, в частности, обязывает работодателей перевести сотрудников на дистанционную работу, если у них есть хронические заболевания.