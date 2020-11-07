Два человека погибли в ДТП на трассе «Скандинавия» под Выборгом

Санкт-Петербург, 7 ноября. Два человека погибли на трассе «Скандинавия» в Выборгском районе Ленобласти при столкновении двух автомобилей.

Как сообщили ФАН в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло в пятницу около восьми часов вечера в Выборгском районе Ленобласти, на 99 километре трассы «Скандинавия».

За рулем Kia Rio находился 64-летний водитель. Превысив скорость, он не справился с управлением и врезался в остановившийся для поворота налево Iveco. В результате автокатастрофы, водитель Kia и его пассажир (мужчина, на вид 30-35 лет) погибли на месте.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.