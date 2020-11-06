Глава Гидрометцентра рассказал о погоде на следующей неделе в Петербурге

На следующей неделе петербуржцев ждет небольшое похолодание, однако температура останется выше нормы, рассказал ФАН научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, в Северо-Западный регион придут воздушные массы с Запада, поэтому существенного похолодания не ожидается, температура воздуха останется выше многолетней нормы.

«Ночные температуры приблизятся к нулевой отметке, но все-таки преимущественно будут положительными – от -1 до +3 градусов. А дневные температуры будут в диапазоне от +3 до +7 градусов, это примерно на три градуса выше, чем в Москве», — сообщил Вильфанд.

Глава Гидрометцентра объяснил, что в Западные и Северо-Западные регионы России придет более теплый воздух из Гренландского моря и со Скандинавии.

«Это не значит, что там будет тепло, никоим образом. Все-таки понижение будет, но не такое заметное, как в Москве», — отметил он.

Кроме того, на следующей недели в Петербурге не ожидается существенных осадков.

«На европейской территории будет антициклон, хоть и Центр, и Северо-Запад окажутся в холодной его части, но существенных осадков не будет, если только небольшие – 2–3 мм, но это не осадки. Ждать снега не приходится», — заключил Вильфанд.

Ранее Вильфанд сообщил, что приближающаяся зима в России будет морозной. Зимняя погода в этом сезоне будет отличаться от прошлогодней, отметил синоптик.