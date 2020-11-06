Петербургские котельные начнут поставлять в дома горожан больше тепла

Санкт-Петербург, 6 ноября. Коммунальные службы Петербурга начнут подавать в дома больше тепла на фоне ожидаемого похолодания.

Начиная с 8 ноября все ТЭЦ и котельные Северной столицы будут переходить на те параметры теплоносителя, которые рассчитаны на среднесуточную температуру наружного воздуха. Она составляет от +2 до 0 градусов. Об этом сообщает администрация Санкт-Петербурга.

«Поздняя осень берет свое. В этот переходный период очень важно, чтобы в квартирах петербуржцев, на предприятиях, во всех социальных учреждениях было тепло и комфортно», — заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Коммунальщики Санкт-Петербурга провели большую подготовительную работу перед наступлением зимнего сезона. Беглов также напомнил, что, по прогнозам синоптиков, похолодание в регион придет уже на будущей неделе.