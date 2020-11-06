Корабль времен Петра I веками лежал на дне Невы возле Эрмитажа

Санкт-Петербург, 6 ноября. Лежавший на дне Невы корабль относится, предположительно, к эпохе императора Петра I.

Судно скрывалось под толщей воды недалеко от Эрмитажа. По оценкам ученых, оно является наиболее старинной археологической находкой. Исследователи проявляют к объекту неподдельный интерес. Также они достали со дна Невы гильзу 102 калибра. Она находилась на барже, затонувшей во времена Великой Отечественной войны, считают специалисты.

Археологи сумели разыскать на дне Балтики голландский корабль XVII века. Судно отлично сохранилось. Считается, что это морское парусное судно Нидерландов, подобные активно использовались в период с XVI по XVIII век, передает издание «Ридус».