В Петербурге задержан отправлявший детям порнографические снимки мужчина

Санкт-Петербург, 6 ноября. Полиция поймала в Петербурге мужчину, который совершал в отношении несовершеннолетних действия сексуального характера, сообщил источник ФАН.

Ранее стало известно, что задержанный совершал действия сексуального характера в отношении ребенка 2009 года рождения. Позднее выяснилось, что он же направлял в соцсети порнографические кадры ребенку 2010 года рождения.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Насильственные действия сексуального характера». Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Сейчас фигурант уголовного дела находится под домашним арестом.