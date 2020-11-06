Пенсионерка купила у мошенников БАДы на 100 тыс. рублей

Санкт-Петербург, 6 ноября. Жительница Петербурга обратилась в полицию за помощью. С ее слов, мошенник продал ей БАДы на 100 тысяч рублей.

Установлено, что неизвестный мужчина позвонил 81-летней пенсионерке и предложил ей лекарства, которые помогут разрешить проблемы со здоровьем. После звонка к женщине пришел курьер, у которого она купила три коробки препаратов. После ухода она обнаружила, что приобретенные ей препараты являются пищевыми добавками БАДАми.

В настоящее время полицейские разыскивают подозреваемых. Возбуждено уголовное дело.