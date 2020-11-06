Петербург назван лучшим городом для ведения гостиничного бизнеса

Санкт-Петербург стал победителем 20-й Национальной гостиничной премии и признан лучшим городом для ведения гостиничного бизнеса.

Финалистов 20-й Национальной гостиничной премии наградили в четверг, 5 ноября, в Москве. Петербург обошел Казань и Екатеринбург.

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что туризм является драйвером развития экономики. Каждый год в город приезжает много гостей, чтобы посмотреть на достопримечательности и почувствовать необыкновенную атмосферу.

«Мы открываем новые музеи, например, музей граффити, галереи современного искусства. Бережно храним наше достояние и стараемся идти в ногу со временем!» — акцентировал Беглов.

По словам губернатора, в 2019 году туристы потратили в городе 376,8 миллиарда рублей. В Петербурге функционируют 1061 отелей, среди которых 33 являются пятизвездочными гостиницами.