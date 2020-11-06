Беглов внес «социальную» поправку в проект бюджета Петербурга на 2021 год

Санкт-Петербург, 6 ноября. В Заксобрание Петербурга к закону о бюджете города на 2021–2023 годы внесли поправку, которую подготовил губернатор города Александр Беглов.

Как сообщает пресс-служба администрации города, согласно губернаторской поправке, в частности, в следующем году план по доходам увеличивается на 28,2 млрд рублей. Расходная часть основного финансового документа города увеличится на 30,7 млрд рублей. Дефицит уменьшается с 14,6% до 14,4% от собственных доходов.

Как подчеркнул Беглов, увеличены расходы на приоритетные направления. В социальном секторе заложены дополнительные средства на региональные доплаты к пенсиям, выплаты инвалидам, безработным.

Согласно поправке, дополнительно будут выделены 604 млн рублей на приобретение медоборудования для больниц, еще 149 млн рублей дополнительно направят на высокотехнологичные операции на сердце для детей.

Увеличатся расходы в сфере образования. Речь идет об оснащении школ предметными кабинетами, отдыхе и оздоровлении детей, завершении ремонта центра выявления и поддержки одаренных детей на Зверинской улице.

Увеличена статья бюджета, затрагивающая расходы на соцподдержку петербуржцев. К примеру, региональные доплаты к пенсиям (+335 млн рублей), соцвыплаты безработным (+3,1 млрд рублей).

Расходы на работы по сохранению объектов культурного наследия вырастут, согласно губернаторской поправке, на 722 млн рублей, 657 млн рублей направят на субсидии театрам и концертным организациям.

На поддержку бизнеса в следующем году выделены дополнительные 150 млн рублей, которые направят на субсидии промышленным предприятиям и сельхозпроизводителям.