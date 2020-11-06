Пятилетняя девочка получила тяжелые травмы в ДТП в Невском районе

Санкт-Петербург, 5 ноября. Пятилетняя девочка госпитализирована в тяжелом состоянии после ДТП в Невском районе Петербурга.

Как сообщили ФАН в пресс-службе регионального МВД РФ, инцидент произошел в четверг около 19.55 на перекрестке Дальневосточного проспекта и улицы Крыленко. Столкнулись Kia и Volkswagen Polo.

Травмы получили пассажиры Volkswagen: женщина и пятилетняя девочка. Несмотря на то, что ребенок находился в детском кресле, серьезно пострадал: в тяжелом состоянии девочку госпитализировали.

По факту аварии проводится проверка.