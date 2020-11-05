Деятельность фуд-кортов приостановят в Петербурге

Петербург, 5 ноября. Ограничения на работу фуд-кортов и фуд-плейсов вводятся в Петербурге с 9 ноября. Исключение составят точки общепита на АЗС, вокзалах и аэропортах.

Новые меры будут действовать до конца месяца. С 9 по 29 ноября в городе нельзя проводить мероприятия с участием более 70 человек. Запрет не касается мероприятий, которые проводятся в помещениях организаций культуры и физкультурно-спортивных организаций.

Ограничения вводятся на работу детских игровых площадок в торговых центрах. Однако продолжится работа игровых комнат площадью менее 50 квадратных метров на территории предприятий общепита. Сохраняется запрет на деятельность кафе и ресторанов с 23.00 до 06.00.