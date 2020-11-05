Масштабный пожар в здании старой больницы в центре Петербурга ликвидирован

Санкт-Петербург, 5 ноября. Масштабный пожар в здании неэксплуатируемой больницы в Центральном районе Северной столицы ликвидирован. Информацию об этом подтверждает источник ФАН.

Прибывшее к месту событий первое подразделение спасателей обнаружило, что огонь охватил третий и четвертый этажи сооружения на Моховой улице. На момент приезда пожар распространился на площади 400 квадратных метров. Во избежание несчастных случаев движение по улице в сторону Чайковского перекрыли.

К ликвидации огня привлекли более 80 человек и 25 единиц техники. От МЧС в мероприятиях участвуют 16 единиц спецтехники и 57 человек личного состава.

Погибших и пострадавших в результате происшествия нет. Причины возгорания выясняются.