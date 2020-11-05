Пожар охватил здание старой больницы в центре Петербурга

Санкт-Петербург, 5 ноября. Огонь вспыхнул на третьем и четвертом этажах в здании, расположенном на Моховой улице. На месте работают пожарные службы.

К моменту прибытия первого подразделения огонь распространился на площади в 400 квадратных метров. Движение по Моховой в сторону Чайковского перекрыли.

К тушению огня привлечено свыше 80 человек и 25 единиц техники. К месту происшествия прибыли сотрудники МЧС: 16 единиц техники и 57 человек личного состава, сообщает источник.

Известно, что ранее здание использовалось как больница, но на сегодня не эксплуатировалось и было в статусе заброшенного. Пострадавших в результате пожара нет.