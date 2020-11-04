Синоптики предупредили петербуржцев о штормовом ветре и дожде 5 ноября

Санкт-Петербург, 4 ноября. Погода в городе и Ленинградской области сильно ухудшится в грядущий четверг.

Жителей Северной столицы ждет сильный дождь и штормовой ветер, порывы которого могут достигать 23 метров в секунду. При этом на улице будет довольно тепло — столбики термометров покажут +9 градусов. Об этом сообщает МЧС Петербурга.

Вечером температура воздуха понизится до +2 градусов. Атмосферное давление также будет незначительно падать. Сотрудники ведомства просят горожан быть внимательными и осторожными и не парковать машины возле деревьев и каких-либо неустойчивых конструкций. По рекомендации спасателей в этот день лучше отказаться от прогулок и по возможности остаться дома, плотно закрыв все окна.

Ранее синоптик рассказал, какая погода ждет петербуржцев зимой. По словам главного синоптика Петербурга Александра Колесова, зима в Северной столице будет теплой, но более снежной, чем в прошлом году.