В Мариинском театре руководитель медицинской службы заболел COVID-19

Санкт-Петербург, 4 ноября. Главный врач Мариинского театра Михаил Турбин ушел на больничный в связи с заболеванием коронавирусом. Источник в театре рассказал ФАН, что у него 20% поражения легких.

В самом театре сейчас ведется строгий контроль за сотрудниками и труппой. Периодически всех проверяют на коронавирус, театр заключил договор с одной из лабораторий. Ситуация осложняется тем, что в театре есть много контрактников, которые работают и в других театрах.

Дистанцию со зрителями держать легче. На входе билетер выдает перчатки и маску. Цветы на сцену передавать запрещено, постоянные голосовые предупреждения о том, что необходимо находиться в средствах индивидуальной защиты.

Но спектакли стараются не отменять, так как коронавирус сбил и так весь график театра. Например, сегодня пройдут спектакли, которые должны были состояться в марте, апреле и сентябре.

Ранее ФАН выяснил, что у заболевшего коронавирусом известного российского актера Андрея Носкова поражено 20% легких.