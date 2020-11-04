Сергей Мигицко после больничного по COVID-19 выходит на сцену

Санкт-Петербург, 4 ноября. Актер Сергей Мигицко, у которого диагностировали коронавирус, после больничного выходит на сцену.

Сегодня Сергей Мигицко, переболевший COVID-19, выходит на сцену театра имени Ленсовета. Он будет играть в пьесе «Город. Женитьба. Гоголь», поставленной по пьесе «Женитьба» и другим произведениям Гоголя. Сергей Григорьевич играет Яичницу, экзекутора.

Неделю назад Мигицко еще был на больничном и тогда рассказал ФАН о своей болезни и пообещал:

«Чувствую себя нормально. Скоро собираюсь вернуться на сцену. Так что, спасибо большое. Всего самого доброго!»

Обещание Мигицко сдержал: оба его анализа отрицательные, и он опять в театре. Его коллега по цеху Виталий Куликов, который тоже занят в сегодняшней пьесе, еще не выписался с больничного, поэтому его будет заменять другой артист.

Актер Семен Стругачев, у которого также выявили коронавирус, в комментарии ФАН призвал коллег оставаться дома и думать о своем здоровье и здоровье близких и родных.

В конце октября администрация театра имени Ленсовета сообщила о сотрудниках, заболевших коронавирусной инфекцией. Среди них семь актеров, в том числе и Сергей Стругачев и Сергей Мигицко.