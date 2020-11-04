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Безработный совратил 13-летнюю школьницу в Петербурге

Безработный совратил 13-летнюю школьницу в Петербурге

Санкт-Петербург, 4 ноября. Неработающий петербуржец вступил в половую связь с девочкой 2006 года рождения, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

Отец несовершеннолетней обратился в полицию по факту происшествия. Мужчина сообщил, что 20 сентября неизвестный вступил в половую связь с его 13-летней дочерью. Правоохранители 3 ноября задержали подозреваемого 1997 года рождения.

Неработающий гражданин был доставлен в отдел полиции, в его отношении составлен административный протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам совращения несовершеннолетней.

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