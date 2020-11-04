Вооруженный преступник напал на магазин в Красносельском районе

Санкт-Петербург, 4 ноября. Неизвестный, угрожая продавцу магазина оружием, похитил выручку заведения.

Грабитель похитил около 20 тысяч рублей выручки продуктового магазина, после чего скрылся на автомобиле, марку и цвет которого хозяйке торговой точки запомнить не удалось, сообщает источник в правоохранительных органах.

Сотрудники полиции сообщили, что видеонаблюдение на прилегающей к магазину территории и в павильоне отсутствует. Сама торговая точка средствами охраны не оборудована, непосредственно дежурящих в магазине охранников также нет.

По словам хозяйки заведения, нападавший мужчина был европейской внешности, ростом 180 см, с короткими русыми волосами. Грабитель был одет в черную кепку, черную куртку, темные штаны, с собой у вора был рюкзак темного цвета, перчатки, на лице надета черная маска. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.