«Внук Денис» оставил петербургскую пенсионерку без 240 тысяч рублей

Санкт-Петербург, 4 ноября. Пенсионерка обратилась в петербургскую полицию с заявлением на мошенника, который лишил ее 240 тыс. рублей. Об этом сообщил источник ФАН.

Злоумышленник представился «внуком Денисом» и попросил одолжить 150 тыс. рублей. Доверчивая женщина, проживающая в Невском районе, отдала его «другу» 240 тыс. рублей. Настоящий внук явился на следующий день и рассказал пенсионерке, что ей никто не звонил.

Ориентировка на сообщника мошенника была направлена в территориальные подразделения полиции. Все обстоятельства случившегося расследуются в рамках уголовного дела.