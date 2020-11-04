Петербурженка убила любовника ударом ножа в грудь

Санкт-Петербург, 4 ноября. Жительница Петербурга убила любовника ударом ножа в грудь. Его труп был найден в квартире одного из домов на улице Карпинского, сообщил источник ФАН.

«Пара жила вместе, но не состояла в официальном браке. Оба не работали. По предварительным данным, 2 ноября сожители вместе выпивали, внезапно между ними вспыхнула ссора, и женщина ударила мужчину ножом. Ранение оказалось смертельным», — рассказал собеседник агентства.

С места преступления полиция изъяла восемь ножей, биоматериалы и отпечатки рук. Подозреваемая в убийстве задержана.

Ранее телеканал 360 сообщал о том, как попойка обернулась трагедией в Пензе, где 40-летняя женщина пришла в гости к брату, они стали выпивать. Внезапно мужчина схватил нож и ударил сестру в спину, когда та пошла в коридор.