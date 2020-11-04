Пенсионеры заживо сгорели при пожаре на западе Петербурга

Санкт-Петербург, 4 ноября. Трое человек погибли при пожаре в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает региональный главк МЧС.

Сообщение о пожаре в двухэтажном частном доме поступило в 05:31 по Москве. Кровля и второй этаж горели на площади 100 квадратных метров.

Пожарные нашли во время проливки здания и разбора обломков тела трех погибших взрослых. Сообщается также об одном пострадавшем, которого госпитализировали.

РЕН ТВ в свою очередь сообщает, что погибшие — 85-летний пенсионер и еще две пожилые женщины 90 и 99 лет. Ожоги получили еще две женщины, одна из которых отказалась от госпитализации.