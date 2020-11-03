Беглов рассказал о выделении Петербургу средств на борьбу с коронавирусом

Санкт-Петербург, 3 ноября. На борьбу с коронавирусом Санкт-Петербургу выделят 8 миллиардов рублей из федерального бюджета, сообщил губернатор Александр Беглов.

Всего для этих целей было выделено 52 миллиарда рублей. По словам градоначальника, суточные показатели по заболеваемости COVID-19 преодолели рубеж в 900 случаев. Всего с начала пандемии в Северной столице заболели коронавирусом около 64 тысяч человек.

Также Беглов отметил, что в декабре планируется ввести четыре медицинских стационара, созданных по принципу «трансформеров». Это позволит переводить в «красные зоны» и обратно почти 900 коек без дополнительных расходов.

Губернатор подчеркнул, что если распространение коронавируса не удастся остановить, соблюдая простые меры безопасности, то придется вводить в городе жесткие ограничения.

Ранее региональный оперштаб опубликовал новые данные по COVID-19 в Петербурге. За последние сутки петербургские медики обследовали на коронавирус 30 663 человека.