В Смольном рассказали о ремонте дорог в Петродворцовом районе

Санкт-Петербург, 3 ноября. Ремонт двух улиц в Выборгском и одной дороги в Петродворцовом районах подошел к концу.

Как передает комитет по развитию транспортной инфраструктуры Северной столицы, на участке Суздальского проспекта, от улицы Симонова до Выборгского шоссе, было отремонтировано дорожное покрытие на площади 20,11 тыс. кв. м. Стоимость работ составила 31,89 млн рублей.

На участке Лесного проспекта от Литовской улицы до 1-го Муринского проспекта было отремонтировано 1,32 км дорожного полотна. Стоимость ремонта составила 63,82 млн рублей.

Кроме того, был отремонтирован участок длиной 0,35 км улицы Первого Мая, от Гостилицкой до Широкой улицы. Стоимость работ составила 3,99 млн рублей.

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