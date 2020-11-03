Петербургский студент-медик погиб в Нагорном Карабахе

Санкт-Петербург, 3 ноября. Студент пятого курса петербургского Первого меда Андраник Навоян погиб в Нагорном Карабахе. Он получил смертельное ранение. Ему было всего 26 лет.

Андраник учился на лечебном факультете. Его призвали в армию, и он спасал жизни раненых в НКР, пишут «Невские новости».

В университете Навояна помнят как доброго и сильного человека, готового жертвовать собой без раздумий. без остатка, проявляя все свое неравнодушие и сострадание.

«Он был верен себе, своим принципам с первой и до самой последней секунды жизни. Настоящий мужчина, настоящий врач, настоящий герой!» — подчеркнули в вузе.

Однокурсники и преподаватели университета выразили глубокие соболезнования родным и близким Андраника.