Петербуржцы заняли все призовые места на домашнем полумарафоне «Белые ночи»

Санкт-Петербург, 3 ноября. Около полутора тысяч спортсменов приняли участие в петербургском полумарафоне «Белые ночи».

Как передает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга, спортсмены соревновались в дисциплине бег по шоссе на 21,0975 километра. В забеге участвовали как профессионалы, так и любители.

Среди мужчин и женщин все места на подиуме заняли жители Санкт-Петербурга.

Марафон является ежегодным и обычно проводится в последнюю неделю апреля. Однако в этом году он был перенесен на осень в связи с пандемией коронавируса.

Ранее Александр Беглов заявил, что Петербург во время пандемии развивает внутренний туризм. Он отметил, что администрация готова вкладывать средства в эту сферу.