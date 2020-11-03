Спасатели обнаружили труп после тушения пожара в петербургской квартире

Санкт-Петербург, 3 ноября. Пожарные обнаружили труп во время тушения возгорания в петербургской квартире, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Пожар в однокомнатной квартире произошел вечером 2 ноября в Калининском районе. Личность погибшего человека не установлена. Сотрудники МЧС вскрыли соседние квартиры для выявления пострадавших. В ликвидации пожара участвовали 14 человек и четыре единицы техники.

Правоохранители прибыли на место происшествия. Тело погибшего направлено в морг на экспертизу. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.