Неизвестный на красном авто раздавил пешехода на зебре в Петербурге

Санкт-Петербург, 3 ноября. Неизвестный водитель за рулем красного автомобиля сбил насмерть пешехода на зебре. Мужчина переходил дорогу на зеленый свет.

«Трагедия произошла накануне вечером у дома 38 корпус 1 по ул. Карпинского. На вид погибшему около 35 лет. Он скончался на месте ДТП», — сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

Водитель скрылся. Ведется его розыск. Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, в конце октября на проспекте Наставников под колесами иномарки погибла бабушка-блокадница. Пенсионерке был 91 год. Она переходила дорогу по пешеходному переходу, но ее сбила иномарка Renault. За рулем находилась 45-летняя женщина.