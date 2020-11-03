Белорус под видом урока музыки склонил к сексу школьницу из Петербурга

Санкт-Петербург, 3 ноября. Приезжий из Белоруссии под предлогом урока игры на гитаре заманил к себе домой несовершеннолетнюю петербурженку и склонил ее к сексу.

Как сообщил ФАН источник в правоохранительных органах, 4 сентября пострадавшая девочка обратилась в детский городской диагностический центр «Ювента». После осмотра с диагнозом «ранняя половая жизнь» ее в удовлетворительном состоянии отпустили домой.

Материалы передали в полицию. Началась проверка, в ходе которой выяснилось, что к занятию сексом девочку склонил безработный приезжий из Белоруссии.

«Половые сношения с несовершеннолетней 29-летний Тарас Б. совершал в своей съемной квартире на Ленинском проспекте. Все это делалось под предлогом обучения игры на гитаре», — добавил источник.

В отношении «учителя музыки» возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 134 УК РФ (Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста). Мужчина находится под подпиской о невыезде.