Собака в Ленобласти принесла хозяину часть человеческой ноги 

Санкт-Петербург, 2 ноября. Дворовая собака принесла хозяину часть человеческой ноги. Инцидент произошел в поселке Пригородный в Ленинградской области, недалеко от Гатчины.

Как сообщил ФАН источник в правоохранительных органах, местный житель накануне вечером сообщил в полицию, что его пес на улице Зеленой в поселке Пригородный принес часть человеческой ноги «в сильной стадии гнилостных изменений».

Источник напомнил, что в июле 2020 года в этом же районе были обнаружены человеческие останки. Тогда, 27 июля, на Вырицком шоссе в Пригородном дети нашли человеческую ногу. Прибывшие на место полицейские обнаружили части тела предположительно мужчины. На тот момент останки пролежали уже около месяца и были разбросаны на расстоянии друг от друга.