В Ленобласти нашли труп охотника с огнестрельным ранением

Санкт-Петербург, 2 ноября. Тело 56-летнего мужчины с огнестрельным ранением обнаружено в поселке Торфяное Ленинградской области, сообщил источник ФАН.

В полицию обратился 31-летний мужчина, который сообщил об обнаружении трупа в 15 метрах от дороги в поселке в Гатчинском районе. На место происшествия выехали правоохранители для выяснения обстоятельств трагедии.

В ходе осмотра места происшествия и тела погибшего на трупе было обнаружено огнестрельное ранение в районе левого плеча. Рядом с погибшим лежали охотничье ружье и рюкзак с вещами.

Отмечается, что следов борьбы и волочения нет. Правоохранители занимаются выяснением причины смерти мужчины.