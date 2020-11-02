В Петербурге иностранец нанес удары ножом девушке из-за ревности

Санкт-Петербург, 2 ноября. Полиция задержала в Петербурге иностранца, который подозревается в нанесении ударов ножом девушке, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Накануне вечером в полицию поступило сообщение от мужчины 1996 года рождения. Он рассказал, что нашел девушку с ножевым ранением на Новосмоленской набережной.

Полиция, приехав на место преступления, установила личность подозреваемого и задержала его. Напавшим считается гражданин сопредельного государства. Какого именно, источник не сообщил.

У девушки были колото-резаные раны шеи и головы. Она в тяжелом состоянии доставлена в больницу.

По информации полиции, подозреваемый нанес своей девушке ранения на почве ревности.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».