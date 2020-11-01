Адмиралтейский Координационный совет ветеранов ВМФ отметил первый юбилей

Москва, 1 ноября. Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов поздравил с 5-летием со дня создания Адмиралтейский Координационный совет общественных организаций ветеранов ВМФ.

Об этом сообщила служба информационного обеспечения деятельности ГК ВМФ. В своем поздравлении глава ведомства оценил поддержку военных инспекторов, помощников командующих флотами по взаимодействию с ветеранами, ветеранов Адмиралтейского координационного совета общественных организаций.

«За 5 лет работы очень многое сделано в плане развития и укрепления ветеранских организаций ВМФ, условия для вхождения ветеранов в координационный Совет стали удобнее. Сегодня члены Адмиралтейского Координационного Совета общественных организаций ветеранов в полной мере ощущает свою причастность к флотскому сообществу и той работе, которая проводится в коллективах ВМФ», — отметил Евменов.

На сегодня Адмиралтейский Координационный совет общественных организаций ветеранов ВМФ представляет собой регулярный коллегиальный совещательный орган для осуществления контроля за деятельностью общественных ветеранских организаций с органами военного управления ВМФ, а также другими государственными структурами. Данный орган направлен на развитие интеллектуального, научного и практического потенциала ветеранов ВМФ.