Пассажир избил и вышвырнул из трамвая петербуржца за просьбу надеть маску

Санкт-Петербург, 31 октября. Пассажиры избили в трамвае петербуржца за просьбу надеть маску. Пострадавший сообщил о нападении в Сети.

Мужчина опубликовал видео, на котором он ходит по трамваю с камерой и просит пассажиров надеть маску. Петербуржец напоминал людям о пятитысячном штрафе, который предусмотрен для нарушителей масочного режима.

Некоторые пассажиры игнорировали парня, другие высказывали недовольство. В итоге одна из пассажирок попросила своего знакомого разобраться с активистом. Мужчина начал бить парня. На этом видео обрывается, передает РЕН ТВ.

Петербуржец объяснил, что он всего лишь просил людей соблюдать масочный режим. Нанеся несколько ударов, парня выкинули из трамвая на Долгоозерной улице.

Ученые определили, что коронавирусу легче всего размножаться во рту, передает «ФедералПресс». Этот факт еще раз подтвердил, что ношение масок — необходимая мера во время пандемии.